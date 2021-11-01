Üye Girişi
Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: 6 tutuklama

01.11.2021 15:01
Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: 6 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre 31.10.2021 tarihleri arasında FETÖ/PDY ve PKK/KCK adlı silahlı terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

31.10.2021 tarihleri arasında FETÖ/PDY ve PKK/KCK adlı silahlı terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerin ardından 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle mücadele kapsamında operasyonlarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY ve PKK/KCK adlı silahlı terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli ise sınır dışı edildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyon sırasında terör faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen çok sayıda teknolojik cihaz ele geçirdi. - GAZİANTEP

Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: 6 tutuklama
Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: 6 tutuklama
Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: 6 tutuklama
Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: 6 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor 14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL? 14:49 Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL? Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi 14:46 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi
Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok 14:45 Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek 14:37 Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık 14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu 13:43 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor 13:03 Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor

Son Dakika Haberleri
14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
14:49 Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL?
14:45 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı
14:44 Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok
14:42 Dış ticaret rakamları belli oldu! İhracatta iki rekor birden kırıldı
14:38 Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım
14:36 Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek
14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu         
15:02
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Yıllık izne ayrılan polis memurundan haber alınamıyor Yıllık izne ayrılan polis memurundan haber alınamıyor         
14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım         
14:39
Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı         
14:06
Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor         
14:02
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 15:06:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement