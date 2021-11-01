Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: 6 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre 31.10.2021 tarihleri arasında FETÖ/PDY ve PKK/KCK adlı silahlı terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

31.10.2021 tarihleri arasında FETÖ/PDY ve PKK/KCK adlı silahlı terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerin ardından 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terörle mücadele kapsamında operasyonlarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY ve PKK/KCK adlı silahlı terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli ise sınır dışı edildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyon sırasında terör faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen çok sayıda teknolojik cihaz ele geçirdi. - GAZİANTEP

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