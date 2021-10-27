GAZİANTEP'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 556 gram eroin, 43 gram metamfetamin ile 380 gram esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticari yapıldığı tespit edilen Akdere, Boyacı, Yazıcık ve Şirinevler mahallelerindeki 4 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 556 gram eroin, 43 gram metamfetamin ile 380 gram esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı - Son Dakika