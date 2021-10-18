İhanet iddialarıyla gündemde olan Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi

Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma

Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek