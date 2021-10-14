Mali'de 5 Eylül'de yapılan askeri darbenin ardından 44 general ve amiral emekli edildi.

Devlet televizyonundan okunan bildiride, geçiş döneminin Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya'nın imzasını taşıyan kararnameyle 44 general ve amiralin emekliye ayrıldığı duyuruldu.

Bu isimler arasında 2010'da geçiş döneminin Cumhurbaşkanı Sekouba Konate ve Genelkurmay Başkanı General Namory Traore de dahil devrik lider Alpha Conde döneminde kilit görevlerde bulunmuş askerler yer alıyor.

Yine Doumbouya imzalı bir diğer kararnamede ise emekli edilen askerlerden 28'inin ulusal güvenlik konularındaki danışma organı Gine Yüksek Savunma Konseyine atandığı kaydedildi.

Gine'de askeri darbe

Gine'de, Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) komutanı Doumbouya, 5 Eylül'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Paris Harp Okulu çıkışlı Fransız vatandaşı Doumbouya, darbeden sonra ülkenin en merak edilen ismi haline gelmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği, Gine'nin üyeliğini askıya almış, darbecilere çeşitli yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu.

Darbe sonrası kurulan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinin (CNRD) başındaki Doumbouya, 1 Ekim'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Başbakanlık görevine de 68 yaşındaki diplomat Mohamed Beavogui getirilmişti.

Askeri cuntanın 5 Eylül'den bu yana elinde olan 83 yaşındaki Alpha Conde'nin ise tüm baskılara rağmen istifa mektubunu imzalamadığı belirtiliyor.