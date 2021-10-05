Son dakika... Giresun'da dereye devrilen otomobilde bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Giresun'un Dereli ilçesinde, otomobilin dereye devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kümbet yaylasında Hacı İsmail Tekneci idaresindeki 34 RSV 10 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Hacı deresine devrildi.
Kazada araçta bulunan Mesure Tekneci hayatını kaybederken, yaralanan araç sürücüsü Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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