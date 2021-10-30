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Son dakika gündem: 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

Son dakika gündem: 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

30.10.2021 10:34
Son dakika gündem: 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Son dakika gündem haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yana 102 farklı uyruktan toplam 8 bin 585 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yana 102 farklı uyruktan toplam 8 bin 585 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından bugüne kadar 102 farklı uyruktan toplam 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu toplam bin 075 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.Buna göre; 2019 yılında 12 AB ülkesinden 126, 2020 yılında 8 AB ülkesinden 95 yabancı terörist savaşçı ülkesine geri gönderilirken, bu yılın 10 aylık döneminde ise 8 AB ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

Son 3 yılda ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk 8 uyruk AB üyesi ülke Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya ve İngiltere oldu.


Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Suriye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika


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