Son dakika gündem: ABD'deki mahkeme siyahi Arbery'nin cinayet davasında jüri adaylarını seçmede zorlanıyor - Son Dakika

NEW ABD'de geçen yıl siyahi Ahmaud Arbery'nin koşu yaparken öldürülmesiyle ilgili tutuklu 3 kişinin yargılanması için görev çağrısında bulunulan jüri adaylarından yeterli dönüşün olmadığı, mahkemenin nihai jüriyi belirlemekte zorlandığı bildirildi.

Georgia eyaletinde Şubat 2020'de Arbery'yi silahla öldürmekle suçlanan 3 tutuklunun yargılanmasında görev alacak 12 kişilik jüri seçimi için çağrı yapılan 1000 kişiden, yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen yarısından azının dönüş yaptığı belirtildi.

Glynn İlçe Yüksek Mahkemesi Katibi Ron Adams'a göre, 18 Ekim'de jüri seçimi başladığında çağrılan 600 kişilik ilk partiden sadece 283 kişi dönüş yaparken pazartesi günü çağrı yapılan 400 kişiden mahkemeye sadece yarısı şahsen geldi.

Düşük katılım için resmi gerekçe belirtilmezken jüri seçimi için belirlenen birçok kişinin dava hakkında önceden edinilmiş görüşlere sahip olması, bazılarının ise sanıkları tanıdıklarından dolayı çekinmeleri konuyla ilgili yaşanan sorunlar olarak dile getirildi.

Gecikme yaşanabileceği öngörülmüştü

Ahmaud Arbery'nin öldürülmesiyle ilgili davanın jüri seçimi için davetiye gönderimin başladığı 18 Ekim'de açıklama yapan Glynn İlçe Mahkemesi yetkilileri, toplumu sarsan bu cinayet davası için 12 kişilik jürinin belirlenmesinin 2 hafta veya daha fazla sürebileceği öngörüsünde bulunmuştu.

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de, Gregory McMichael ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'e saldırmıştı.

William Bryan adlı komşuları tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve beyaz baba ile oğlu 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'e kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.