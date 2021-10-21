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Son dakika gündem: Adana'da taksi şoförü ve yolcusuna uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltı - Son Dakika

Son dakika gündem: Adana'da taksi şoförü ve yolcusuna uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltı

21.10.2021 09:52
Son dakika gündem: Adana'da taksi şoförü ve yolcusuna uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, müşterisine uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen taksi şoförü ve yolcusu gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, müşterisine uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen taksi şoförü ve yolcusu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen S.T'yi (36) takibe aldı.

S.T'nin, sürücü A.Y. (20) yönetimindeki taksiye bindiğini fark eden ekipler, takibi sürdürdü.

Polis, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir sokakta uyuşturucu satın aldığını değerlendirdiği sürücüyü durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramalarda müşteri S.T'nin çorabına gizlenmiş 4 pakette 5,56 gram eroin buldu.

Bunun üzerine S.T. ve taksi şoförü A.Y. gözaltına alındı.

S.T, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Müşterisinin verdiği 260 lira ile uyuşturucu aldığı iddia edilen sürücü A.Y. de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu, Seyhan, Adana, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Adana'da taksi şoförü ve yolcusuna uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Adana'da taksi şoförü ve yolcusuna uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltı - Son Dakika
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