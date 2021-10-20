Son dakika gündem: Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 4 şüpheliye yönelik Ceyhan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 3 cep telefonu, 2 bilgisayar kasası, 1 dizüstü bilgisayar ile 2 banka kartına el konuldu.
Polis, firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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