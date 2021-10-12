Son dakika gündem: ANKARA -ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü - Son Dakika

Heyetler arası imzaların atılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi ile fotoğraf çekilmeleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi ile sohbet etmesi

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