Son dakika gündem: ANKARA -ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi karşılaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi ile sohbet etmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi ile fotoğraf çekilmeleri
Heyetler arası imzaların atılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü.
Kaynak: AA
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