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Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar, "Geleneksel Bayma Çorbası Buluşması"nda bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar, "Geleneksel Bayma Çorbası Buluşması"nda bir araya geldi

30.10.2021 12:52
Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar,

Son dakika haberlerine göre Antalya Konyalılar Derneğince, "Geleneksel Bamya Çorbası Buluşması" gerçekleştirdi.

Antalya Konyalılar Derneğince, "Geleneksel Bamya Çorbası Buluşması" gerçekleştirdi.

Mimar Sinan Kongre Merkezindeki etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Dernek Başkanı Süleyman Üre, bamya çorbası buluşmasını belirli aralıklarla düzenlediklerini söyledi.

Programa katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de hemşeri derneklerinin, toplumdaki yardımlaşma, sevgi ve saygı duygusunun artmasında önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Etkinlikte, katılımcılara bamya çorbası ikram edildi.

Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar, Geleneksel Bayma Çorbası Buluşması nda bir araya geldi
Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar, Geleneksel Bayma Çorbası Buluşması nda bir araya geldi
Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar, Geleneksel Bayma Çorbası Buluşması nda bir araya geldi

Mimar Sinan, Antalya, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar, 'Geleneksel Bayma Çorbası Buluşması'nda bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar, "Geleneksel Bayma Çorbası Buluşması"nda bir araya geldi - Son Dakika
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