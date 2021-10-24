Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan orman yangınlarında görev alan gençlere teşekkür - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 gün süren ve 52 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürme çalışmalarına destek olan Muğla gençlik merkezlerindeki gönüllü gençlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Programına Menteşe Spor Salonu'nda 'Yarının Sultanları' projesi kapsamında antrenman yapan kadın voleybol sporcuları ziyaret ederek başladı. Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Guidetti, 'Yarının Sultanları' projesinin üçüncü sezonunun Muğla'da başladığını belirterek, "Çok iyi çocuklar var. Onlarla voleybol oynuyoruz. Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Oyuncular iyi antrenman yapıyor" dedi.