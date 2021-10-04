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Son dakika gündem: Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte

04.10.2021 20:25
Son dakika gündem: Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, İnstagram ve WhatsApp'ta yaşanan sorunlara ilişkin "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, İnstagram ve WhatsApp'ta yaşanan sorunlara ilişkin "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya uygulamaları Facebook, İnstagram ve WhatsApp uygulamaları üzerinde yaşanan erişim problemine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Sayan, yaptığı açıklamada "WhatAspp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" ifadelerini kullandı.


Son dakika gündem: Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte
Son dakika gündem: Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte

Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte - Son Dakika


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