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BEYAZIT'TA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika

BEYAZIT'TA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN

06.10.2021 17:30

, Fatih'te 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

, Fatih'te 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangında bir çalışan dumandan etkilendi

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beyazıt Emin Sinan Mahallesi Emin Sinan Hamamı Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumanlar yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerindeki bir çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

BEYAZIT'TA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN
BEYAZIT'TA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN
BEYAZIT'TA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN
BEYAZIT'TA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN

İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYAZIT'TA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika


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