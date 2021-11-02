Son dakika gündem: Bıçakla yaraladığı arkadaşını hastane yakınına bırakıp kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayıp otomobiliyle bir hastanenin yakınına bırakıp kaçan şüpheli tutuklandı.
Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde Emre K. (26), kız arkadaşı aleyhinde konuştuğunu öne sürdüğü arkadaşı Bilal D. (34) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Emre K. arkadaşı Bilal D'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Olayın ardından Emre K, yaralı arkadaşını otomobiliyle götürdüğü Seyhan Devlet Hastanesinin yakınına bırakıp kaçtı.
Sağlık görevlilerince fark edilen yaralı hastaneye taşınarak tedaviye alındı.
Olayı haber alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüpheli Emre K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bilal D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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