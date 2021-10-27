Son dakika gündem: Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltında (3) - Son Dakika

İKİ YILLIK ÇALIŞMA

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Buca Belediyesi'nde düzenlenen operasyonun, 2 yıllık bir çalışma olduğu ortaya çıktı. Şubenin 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptığı, bu sırada birçok kişinin beyanına başvurduğu ve deliller toplandıktan sonra da operasyonun düğmesine basıldığı belirtildi. Öte yandan operasyon kapsamında şüpheliler arasında bulunan Ö.G.İ'nin de gözaltına alındığı, toplam gözaltı sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. 'HUKUKSUZ BİR ŞEY YAPMADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM'