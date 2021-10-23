Son dakika gündem: Bursa'da 34 yıllık hükümet konağının yıkımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 34 senedir hizmet veren ve depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen Hükümet Konağı'nın yıkım işlemi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1987 yılında hizmete alınan binanın testlerinde, depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alınarak Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Hükümet Konağının yıkımına başlandı.

Ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından binanın bir kısmı, saniyeler içinde büyük bir gürültüyle yıkıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, bu yıkımla tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirtti.

Binanın işlevini tamamladığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Hükümet Konağının başka yerde yapılmasıyla bu alan, farklı konularda ilçeye hizmet edecektir. Yeni belediye binasının ardından bölge, yeni cazibe merkezi olacak. Bina zaten kötü durumdaydı. Aynı şeyleri Bursa merkezde de yapıyoruz. İki kolonu kesmekle koca binaların yıkıldığını görüyoruz. Aslında ciddi maliyetlerle kamulaştırarak bir iyilik yapıyoruz. Bursa'yı sadece yaparak değil, yıkarak da güzelleştireceğiz."

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise riskli bir yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Taban, "Bölgenin kent meydanına dönüştürülmesi için bir hayal kurmuştuk. Yeni İnegöl Belediyesinin önünde oluşturulacak meydanı büyütmeyi planladık. Şehirler meydanlarıyla anılır." ifadesini kullandı.