Üye Girişi
BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI

13.10.2021 11:44

BÜYÜKÇEKMECE'de TIR'dan 1 buçuk ton fındıkla, iki farklı noktadaki inşaat alanlarından 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelilerden biri gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE'de TIR'dan 1 buçuk ton fındıkla, iki farklı noktadaki inşaat alanlarından 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelilerden biri gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'de 13 Eylül'de Çatalca yolu üzerinde park edilen, TIR'dan 1 ton 500 kilogram fındık çalındı. 15 Eylül'de ise Karaağaç Mahallesi Dr. Hasan Akgün Caddesi'ndeki inşaat alanından 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındı. Son olarak 28 Eylül Perşembe günü Ulus Mahallesi Çatalca yolu üzerinde bulunan bir inşaat alanından da inşaat kalıpları çalındı. Şikayetler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin üstlerinde iş yelekleri bulunduğunu, araçla perdeleme yaparak hırsızlığı gerçekleştirdiklerini belirledi. Polis, araç plakası üzerinden yaptığı araştırmalar sonucunda K.S.'yi (51), önceki gün Esenler Tuna Mahallesi'nde yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli K.S. tutuklanırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan 3 ayrı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI

Büyükçekmece, Hırsızlık, Fındık, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mahkemede kendisine 11:49 Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi Suudi kraliyetinin Trump'a hediye ettiği kürkler sahte çıktı 11:39 Suudi kraliyetinin Trump'a hediye ettiği kürkler sahte çıktı Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor 11:30 Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor
11:25 "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor 11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde 11:10 Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde
Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar 11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi 10:42 Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi

Son Dakika Haberleri
11:51 Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor
11:48 Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek
11:30 Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi
11:30 Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor
11:24 "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum
11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor
11:12 Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek
11:09 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
11:06 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar
Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor         
11:52
Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek         
11:48
9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti 9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti         
11:37
Japonya'da insandan insana bulaşan Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi         
11:30
Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü         
11:23
Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek         
11:12
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın         
11:03
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı         
10:25
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar         
07:45
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 12:02:30. #1.13#
SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement