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Son dakika... Çekmeköy'deki trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika... Çekmeköy'deki trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı

16.10.2021 18:49

Son dakika haberler: Çekmeköy'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırımdaki 2 yayaya çarptı, kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırımdaki 2 yayaya çarptı, kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde giden hafif ticari araç, önüne çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırımdaki biri çocuk 2 yaya çarparak, yola devrildi. Kazada, 2 yayanın yanı sıra araç sürücüsü ile yanındaki 1 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılar arasındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika... Çekmeköy'deki trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı
Son dakika... Çekmeköy'deki trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı
Son dakika... Çekmeköy'deki trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı
Son dakika... Çekmeköy'deki trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı

Çavuşbaşı, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çekmeköy'deki trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Çekmeköy'deki trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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