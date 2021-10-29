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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

29.10.2021 20:18
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sanatçılarımızdan tıpkı Sinan gibi bu toprakların hikayesini kendi kültürümüzün, tarihimizin, kahramanlarımızın sunduğu eşsiz zenginlikler eşliğinde anlatacak eserler vermelerini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sanatçılarımızdan tıpkı Sinan gibi bu toprakların hikayesini kendi kültürümüzün, tarihimizin, kahramanlarımızın sunduğu eşsiz zenginlikler eşliğinde anlatacak eserler vermelerini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışında yaptığı konuşmada, artık eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora her alanda dünyanın en gelişmiş şehirleriyle yarışan ve çoğunu da geride bırakan bir İstanbul'a sahip olunduğunu söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi inşaatına başlandığı yıl, ülkenin kültür hayatına kalıcı iz bırakacak bir eserin hazırlanması arzusunu da dile getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Sanatçılarımız gece gündüz çalıştılar ve bu milli eseri ortaya çıkardılar. Bugün bu eserle, Hasan Uçarsu Beyefendi'nin bestelediği Koca Sinan Operası ile Atatürk Kültür Merkezimizin resmi açılışını yapıyoruz" diye konuştu.

Koca Sinan Operası'nın, Kanuni Sultan Süleyman ile Mimar Sinan'ın dostluklarının hikayesi eşliğinde, Osmanlı'nın insanlığa kazandırdığı medeniyet değerlerini anlattığına inandığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşa ettiği yüzlerce eser hala dimdik ayakta olan, bir asırlık hayatının her anını ülkesine ve milletine hizmete adayan Mimar Sinan'ı böyle bir eserle anmamızı ecdadımıza ve tarihimize vefa borcumuzun gereği olarak görüyorum. Mimar Sinan'ın eserleri sadece taştan, topraktan, ahşaptan ibaret yapılar değildir. Bu eserlerin asıl önemini ülkemizin önemli sanatçılarından Abidin Dino'nun ifadesiyle şu şekilde anlatmak gerekir; 'İstanbul'un fethi, 1453'te başlamış ve Süleymaniye'nin inşasının bittiği güne kadar sürmüştür.' Sinan, Konstantiniye' yi İstanbul yaptı. 'İstanbul neresidir?' diyenlere, 'Sinan'ın iz bıraktığı yerdir' cevabını vermek doğrudur. Kullandığı eşsiz teknikler hala hayranlıkla incelenen Mimar Sinan'ın mühründe burası çok önemli, 'El Fakir-ül-Hakir Sinan.' Şu tevazuya bak, işte Sinan'a da bu yakışır. Bu ifadenin yazılı olması, bu ulu sanatçının engin gönüllülüğünün işaretidir. Sanatçılarımızdan tıpkı Sinan gibi, bu toprakların hikayesini, kendi kültürümüzün, tarihimizin, kahramanlarımızın sunduğu eşsiz zenginlikler eşliğinde anlatacak eserler vermelerini bekliyoruz."

Erdoğan, dünyadaki tüm büyük kültür sanat ürünlerine bakıldığında hepsinin gerisinde aynı ilhamın olduğunun görüldüğünü belirterek, "Yerli ve milli kalarak küresel eserler vermenin mümkün olduğunun bir örneğine biraz sonra Koca Sinan Operası ile hep birlikte şahitlik edeceğiz. Zaten böyle bir mimari esere de böyle bir sanat eseri yakışırdı. Koca Sinan Operası'nı ülkemizin ve dünyanın kültür sanat envanterine kazandıran metin yazarından bestecisine, orkestra şefinden icracısına kadar tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Bir kez daha yeni Atatürk Kültür Merkezimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Bakanım olmak üzere emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin maketini hediye etti.

Erdoğan, törenin ardından sahnelenen "Sinan" operasını izledi.

Bu arada, vatandaşlar da Taksim Meydanı'na kurulan ekranlardan operayı izlediler.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika
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