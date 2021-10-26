Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de kara yolu inşaatı temel atma törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Fuzuli kentinde kara yolu inşaatı temel atma törenine katıldı.
Azerbaycan ziyareti kapsamında Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yerel kıyafetli kadınlar tarafından günün anısına, havalimanının sembolik anahtarları hediye edildi.
Havalimanındaki incelemenin ardından iki lider, Ahmetbeyli-Fuzuli- Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend kara yolu inşaatı temel atma törenine katıldı.
Bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan ve Aliyev, butona basarak kara yolu temeline ilk harcı döktü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, günün anısına imzaladıkları metni, kapsül içinde temele attı.
Metinde, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Horadiz-Cebrayıl-Zengilad-Ağbend (Zengezur Koridoru) otoyolunun temeli atılmıştır. 26 Ekim 2021" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA
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