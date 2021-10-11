Son dakika gündem: Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında geçen hafta yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların oturdukları yerlerde çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu ve hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????
Kaynak: AA
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