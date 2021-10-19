"Beni Fark Et" projesiyle devlet korumasında yetişen çocuklara otizm taraması yapılıyor - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde, otizmli çocukların erken dönemde fark edilip uygun eğitim, tedavi ve rehabilitasyona yönlendirilmesi amacıyla "Beni Fark Et Projesi" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle korunma ve bakım altında yetişen çocuklara otizm taraması yapılması amacıyla başlatılan projeyle, Ankara Çocuk Evlerinde çalışan 164 sağlık ve bakım personeline otizm spektrum bozuklukları ve gelişimsel bozukluklar konusunda eğitim verildi.

Personel eğitiminin tamamlanmasının ardından, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan gönüllü doktorlar tarafından yürütülen proje kapsamında, ilk etapta Ankara'da devlet korumasındaki 18 aylıktan 6 yaşına kadar çocukların otizm taramalarına başlandı.

Taramalar sonucunda, otizm tanısı alan ya da otizm konusunda riskli bulunan çocukların takibi, proje sorumlusu hekimler tarafından yapılacak.

Projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor

Proje ile kuruluşlarda kalan otizmli çocukların erken dönemde fark edilip uygun eğitim, tedavi ve rehabilitasyona yönlendirilmesi ve uygun bakım modellerinden yararlanarak hayata hazırlanması amaçlanıyor.

"Beni Fark Et" ile otizmli olduğu tespit edilen çocukların, uyumsal becerilerinin geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılması açısından, meslek personeline ve bakım personeline farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

İlk etapta, Ankara'da Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Siteleri'nde devlet korumasında yetişen çocuklara yapılan taramalar, ekim ayı sonuna kadar tamamlanacak.

Proje, ülke genelinde yaygınlaştırılarak Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Siteleri'nde kalan tüm çocukları kapsayacak.