Son dakika gündem: Dilan, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti - Son Dakika

TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi

Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları