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Son dakika gündem: Esenler'de taksici terörü kamerada - Son Dakika

Son dakika gündem: Esenler'de taksici terörü kamerada

17.10.2021 17:52
Son dakika gündem: Esenler'de taksici terörü kamerada

Son dakika gündem haberine göre Esenler'de trafikte ticari taksi şoförü ile otomobil sürücü arasında tartışma çıktı.

Esenler'de trafikte ticari taksi şoförü ile otomobil sürücü arasında tartışma çıktı. Hıncını alamayan taksici, otomobilin önünü keserek camını yumrukladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler'in Davutpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TJN 84 plakalı taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından taksi şoförü bir süre otomobil sürücüsünün önünü kesmeye çalıştı. Trafik ışıklarında durdukları esnada taksisinden inen maganda taksici, otomobilin kapısını açmaya çalıştı. Otomobilin kapısını açamayan taksici, camları yumruklayarak otomobil sürücüsüne küfür etmeye başladı. Trafikte diğer sürücülerin korna ile tepki göstermesi üzerine taksici aracına binerek ilerlemeye başladı.

Taksicinin trafikte terör estirdiği o anlar otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taksi şoförü aracın önünü kesmeye çalışıyor. Otomobilin durmaması üzerine sinirlenen taksi şoförü, daha sonra aracın önünü kesiyor. Araçtan inen taksi şoförü, otomobilin kapısını açmaya çalışıyor. Kapıyı açamayınca camları yumruklayan taksici, otomobil içerisindeki sürücüye küfürler yağdırıyor.

(Volkan Kayalar - İsmet Aktaş/İHA)

Son dakika gündem: Esenler'de taksici terörü kamerada
Son dakika gündem: Esenler'de taksici terörü kamerada
Son dakika gündem: Esenler'de taksici terörü kamerada
Son dakika gündem: Esenler'de taksici terörü kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Esenler'de taksici terörü kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Esenler'de taksici terörü kamerada - Son Dakika
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