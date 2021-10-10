Son dakika gündem: Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.N'nin kullandığı 34 AE 6080 plakalı otomobil, D-100 Kara Yolu Haramidere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaldırıma çarparak takla attı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.N. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.