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EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM - Son Dakika

EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM

09.10.2021 12:01

İZMİR'in Buca ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Feyzi Duran (28) tarafından oğlunun gözü önünde dövülüp, başında şişe kırılan ardından 8'i ölümcül 104 yerinden bıçaklanan Aysel Perkgün'ün (28), yaşadığı korku bitmedi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Feyzi Duran (28) tarafından oğlunun gözü önünde dövülüp, başında şişe kırılan ardından 8'i ölümcül 104 yerinden bıçaklanan Aysel Perkgün'ün (28), yaşadığı korku bitmedi. Perkgün, tutuklu eşinin yakınlarının kendisini ve ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Perkgün, Ölmek istemiyorum. Dış kapının önüne, pencereye dahi çıkamıyorum dedi.

Çamlık Mahallesi'nde 29 Ağustos günü uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı. Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı.

SÜREKLİ SOKAKTAN GEÇİYORLAR, SES ÇIKARIYORLAR

Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, bu kez de Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Perkgün, yaşadığı evin önüne gelen Duran'ın yakınlarından 'ölüm' tehdidi aldığını ileri sürdü. Sosyal medyadan da tehdit mesajları aldığını söyleyen Perkgün, şunları söyledi

Her sabah uyanıp aynaya baktığımda yüzümdeki izleri görüyorum. Yetmiyormuş gibi şimdi de böyle baskı ve şiddet görüyorum. Bugüne kadar insanca yaşamadım. Bugünden sonra insanca yaşamak istiyorum. Karşı taraftan çok korkuyorum. Hem beni hem de ailemi ölümle tehdit ediyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi gidip o evde yaşamamı istiyorlardı. Ben devletime sığındım. Şimdi ise beni öldürmek istiyorlar. 'O cezaevinde sen de yaşama' düşüncesindeler. Ben ise adalet istiyorum. Çocuğumla beraber hak ettiğim hayatı yaşamak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Sokağa çıkamıyorum. Dış kapının önüne, pencereye dahi çıkamıyorum. Sürekli sokaktan geçiyorlar, ses çıkarıyorlar.

Aysel Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar ise, Her gün sosyal medyadan müvekkilim ve ailesini tehdit edici, küçük düşürücü söylemlerde bulunuyorlar. Perkgün'ü korkutmak, sindirmek bu davadan vazgeçirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz yapılan tehditler sonucu cani kocanın kardeşi ve yeğeni hakkında 'tehdit, suç ve suçluyu övme' hakkında suç duyurusunda bulunduk diye konuştu.

EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM
EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM

Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİNİN 104 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI AYSEL TEHDİT EDİYORLAR, PENCEREYE BİLE ÇIKAMIYORUM - Son Dakika
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