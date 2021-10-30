Son dakika gündem: Firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika

Operasyonda yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Çok sayıda firari hükümlünün adreslerine baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana 'da, çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

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