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Son dakika gündem: HDP İzmir saldırganı "Arka Sokaklar"dan silah beğenmiş - Son Dakika

Son dakika gündem: HDP İzmir saldırganı "Arka Sokaklar"dan silah beğenmiş

12.10.2021 11:17
Son dakika gündem: HDP İzmir saldırganı

Son dakika gündem haberi... HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre Gencer, 'Arka Sokaklar' isimli dizide kullanılan silahı beğendiği şeklinde arkadaşı...

HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre Gencer, 'Arka Sokaklar' isimli dizide kullanılan silahı beğendiği şeklinde arkadaşı ile konuşmuş. Gencer'in ayrıca cep telefonunda yer alan 3 FETÖ şüphelisinden birini rehbere "İmam" olarak kaydettiği belirlendi.

HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkındaki soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ilginç detaylar da yer aldı. Gencer'in daha önce 3 kez bindiği ticari taksinin şoförü olan A.B., sohbet esnasında ne iş yaptığını sorması üzerine Onur Gencer'in "Sinovac aşısının Türkiye disbritörlüğünü yapıyorum" şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

'ARKA SOKAKLAR'DAN SİLAH BEĞENMİŞ

Cinayetten önceki süreçte Gencer'in arkadaşlarıyla sürekli silahlar hakkında konuştuğu da yer aldı. Onur Gencer'in, İ.A. isimli arkadaşıyla mesajlaşmalarında hangi tabancanın eline daha güzel oturacağını konuştuğu, 'Arka Sokaklar' isimli dizide yer alan ve Şevket Çoruh'un canlandırdığı 'Komiser Mesut' karakterinin dizide kullandığı tabanca modelini beğendiğini belirten mesajlaşmaları da iddianamede yer aldı.

BİR SEFERDE 450 MERMİ ATMIŞ

Onur Gencer'in sürekli gittiği silah poligonunda görevli olan A.T. ise Gencer'in farklı zamanlarda poligona geldiğini ifade ederek, bir seferde 450 mermi atarak 2 bin 250 TL ödeme yaptığını söyledi. A.T., Gencer'in farklı zamanlarda poligona gelerek toplamda yaklaşık 5 bin TL'den fazla ödeme yaptığını da belirtti.

FETÖ ŞÜPHELİSİNİ "İMAM" DİYE KAYDETMİŞ

Onur Gencer'in olay sonrası el konulan cep telefonunda ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen kişilerin numaralarının kayıtlı olduğu tespit edildi. Gencer'in telefonunda Ş.K. ve H.B. isimli FETÖ şüphelilerinin yanı sıra Y.K. isimli FETÖ şüphelisini de "İmam" olarak rehbere kaydettiği belirlendi.

VÜCUDUNA 7 MERMİ İSABET ETMİŞ

Deniz Poyraz'ın vücuduna toplam 7 adet mermi isabet ettiği de belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside mermilerden 1 tanesinin Deniz Poyraz'ın kafasında, 4 tanesinin sol bacağına, 2 tanesinin ise sağ bacağına isabet ettiğinin belirlendiği yer aldı.

ÜZERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Olayın ardından polis tarafından yakalanan Onur Gencer'in üzerinden, çantasından ve evinden çıkanlar da iddianamede yer aldı. Gencer'in üzerinden, çantasından ve evinden 2 adet çakı bıçağı, cinayeti işlediği 9 mm çapında Amerikan yapımı Ruger marka tabanca, tabancaya ait şarjör, 3 farklı cep telefonu, fotoğraf makinesi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 2 adet farklı operatörlere ait sim kart, 1 adet av tüfeği ve 2 adet boş şarjör ile 50 adet av fişeği ele geçirildi.

Gencer'in üzerinde ele geçirilen tabancanın şarjörünün boş olduğu, tüm mermileri ateşlediği ifade edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin sonuç bölümünde sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Ali Gözeten/İHA)

Son dakika gündem: HDP İzmir saldırganı Arka Sokaklar dan silah beğenmiş

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Onur Gencer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: HDP İzmir saldırganı 'Arka Sokaklar'dan silah beğenmiş - Son Dakika


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