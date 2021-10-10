Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 222 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 222 artarak 122 bin 592'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 256 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1733'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 702 bin 890'a yükseldiği ülkede, 222 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 122 bin 592'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 304 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 45 milyon 75 bin 513 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 19 milyon 326 bin 432 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 64 milyon 401 bin 945 doz aşı uygulandı.