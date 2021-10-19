Son dakika gündem: İsrail'de sıcak hava balonundan düşen bir kişi öldü

Son dakika haberler... İsrail'in kuzeyindeki Afula kenti yakınlarında sıcak hava balonundan düşen bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Afula kenti yakınlarında sıcak hava balonundan düşen bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polisten yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki oto yolda giden bir aracın üzerine düşerek yaşamını yitiren 28 yaşındaki Yogev Cohen'in sıcak hava balonu ekibinden olduğu ifade edildi. Kalkış sırasında Cohen'in balonun sepetinden dışarı sarktığı kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Öte yandan yerel basına konuşan sıcak hava balonunun operatörleri, kalkış sırasında Cohen'in yandan sarktığını fark ettiklerini, ancak hızla yükseldiği için balonu durduramadıklarını söyledi.

İsrail, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İsrail'de sıcak hava balonundan düşen bir kişi öldü - Son Dakika

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