Son dakika gündem: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: VESAYET ÇAĞRISINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik " Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'nın başkenti Luanda'ya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili yaptığı açıklamayla ilgili soruya Erdoğan, "Öncelikle bu açıklama tabi CHP'nin vesayet zihniyeti olduğunu açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek. Vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Tabi bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Bunlar ne devlet yönetiminin ne milli iradenin ne de demokrasinin ne olduğunu biliyorum. Bunlardan tamamıyla uzak bir yapının maalesef tezahürü. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için iradesini ortaya koydu. Bu tercihin bir sebebi de vesayet düzenini. Kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır. Hatırlayın, parlamenter sistemde bürokrasiyle seçilmiş irade arasında hep çatışmalar olur. CHP zihniyeti her zaman bürokrasiyi, seçilmiş iradeyi sınırlandıracak bir enstrüman olarak kullandı. Bundan artık milletçe de bıktık. Milletimiz de bütün bunlardan bıktığı içindir ki başkanlık sisteminin tercih etti. Yeni sistem ise bürokrasinin siyaset yapmasının. Millet hidafına ? adım atmasının önüne geçti. Yeni sistem bürokrasisinin siyasi olma özelliğini ortadan kaldırdı ve bürokrasiyi gerçek anlamda idari bürokrasi haline getirdi" dedi.