Son dakika gündem: İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan kadın hastanede öldü - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Örnekköy Mahallesi'nde önceki gece akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Demet K, tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan 5 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Öte yandan gözaltına alınan K.Z, İ.Z. ve R.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden K.Z. ile İ.Z. tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Örnek Mahallesi'nde çocukları kavga eden ve akraba oldukları öğrenilen S.Z. ile Demet K. arasında başlayan tartışmaya ailelerin diğer fertleri de dahil olmuş, çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Demet K, Serdar K, Gamze K. ve Niyazi G. ile darbedilen K.Z. ve Şahin K. yaralanmıştı.

Polis, K.Z, İ.Z. ve R.Z'yi gözaltına almıştı.