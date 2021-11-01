Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Başer'in İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay olduğu öğrenildi.

Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe