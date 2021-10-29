Kartal'daki trafik kazasında iki araç takla attı - Son Dakika

Kartal'da sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki aracın takla atması sonucu trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, 06 CAH 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Samandıra TEM bağlantı yolunda bariyere çarparak takla attı.

Bu sırada arkadan gelen 34 DYL 940 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak takla atıp devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan sürücülerin, kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.

Kaza nedeniyle Samandıra TEM bağlantı yolunda yoğun trafik oluştu.