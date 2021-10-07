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Kırgızistan'da "Kazakistan Kültür Günleri"nin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kırgızistan'da "Kazakistan Kültür Günleri"nin açılışı gerçekleştirildi

07.10.2021 20:59

Kırgızistan'da "Kazakistan Kültür Günleri" açılış konseriyle başladı.

Kırgızistan'da "Kazakistan Kültür Günleri" açılış konseriyle başladı.

Büyük Konser Salonu'nda gerçekleştirilen Kazakistan Kültür Günleri açılış konserine, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da katıldı.

Kazak sanatçıların sahne aldığı konserde, iki halkın dostluğunu yücelten eserler sergilendi.

Öte yandan organizasyon kapsamında Bişkek'teki sinema salonlarında 3 gün boyunca Kazak filmleri seyirciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kazakistan Otondastar Vakfı Başkanı Nurtay Abıkayev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın parlamentodaki temsilcisi Beibit Isabayev'i kabul etti.

Caparov, ülkeler arasındaki bağların genişlemesine ve güçlendirilmesine sağladıkları büyük katkıdan dolayı Kazak konuklara devlet ödüllerini takdim etti.

Kazakistan Kültür Günleri, cuma günü yapılacak Kazakistan'ın arkeolojik eserleri ve güzel sanatlar sergisinin açılması ile "Turan" adlı folklor ve etnografi topluluğun vereceği konserle sona erecek.

Kırgızistan'da Kazakistan Kültür Günleri nin açılışı gerçekleştirildi
Kırgızistan'da Kazakistan Kültür Günleri nin açılışı gerçekleştirildi
Kırgızistan'da Kazakistan Kültür Günleri nin açılışı gerçekleştirildi
Kırgızistan'da Kazakistan Kültür Günleri nin açılışı gerçekleştirildi

cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Kazakistan, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 'Kazakistan Kültür Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan'da "Kazakistan Kültür Günleri"nin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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