Son dakika gündem: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kartepe ilçesinde bir evde yapılan aramada, 4 kilo 380 gram kubar esrar ve tabanca ile buna ait 7 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.K, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.