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Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

12.10.2021 10:07
Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Malatya'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesinde uyuşturucu madde ve sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 4 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 5700 paket kaçak sigara, 15 bin 500 makaron, 27 bin 255 sigara sarma kağıdı, 55 kilogram kıyılmış tütün, 5 kilogram nargile tütünü, 410 sahte bandrol etiketi, 3 sigara dolum etiketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaçak Sigara, Uyuşturucu, Malatya, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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