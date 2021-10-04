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Mardin Devlet Hastanesinin "Eğitim ve Araştırma Hastanesi"ne dönüştürülmesi - Son Dakika

Mardin Devlet Hastanesinin "Eğitim ve Araştırma Hastanesi"ne dönüştürülmesi

04.10.2021 18:36

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü ve İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanlığı ve MAÜ arasında 3 Ağustos'ta yapılan protokolle Mardin Devlet Hastanesinin "Eğitim ve Araştırma Hastanesi"ne dönüştürülmesini değerlendirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü ve İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanlığı ve MAÜ arasında 3 Ağustos'ta yapılan protokolle Mardin Devlet Hastanesinin "Eğitim ve Araştırma Hastanesi"ne dönüştürülmesini değerlendirdi.

MAÜ'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitenin özellikle son bir yılda yaptığı en önemli çalışmalardan birinin tıp fakültesinin kuruluşuna yönelik olduğunu söyledi.

Valiliğin, Sağlık Müdürlüğünün ve Mardin'e gönül vermiş herkesin aktif çalışmasıyla 30 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla tıp fakültesinin fiili olarak kurulduğunu anımsatan Özcoşar, şunları kaydetti:

"Birçok sebepten Mardin'e tıp fakültesi kurulması gerektiğini düşünürdük. Ama en önemli dayanağımız Mardin gibi 850 bin nüfusa sahip büyük şehirde 3. basamak bir sağlık kuruluşunun olmayışıydı. Sürecin çok hızlı ilerlemeyeceği birkaç yılda ancak bu sürecin tamamlanacağı öngörülüyordu. Allah'a şükür hep birlikte çalışarak bu süreci çok daha kısa sürede gerçekleştirmiş olduk. 2,5 ay gibi çok kısa bir sürede devlet hastanemiz, eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne kavuştu. Dolayısıyla artık tıp fakültemizin somut anlamda hem araştırma hem de öğrenci eğitimleri için kullanabileceği, kendi kadrosuyla sağlığın değişik aşamalarında aktif olarak yer alabileceği bir hastanesi oluşmuş oldu."

Özcoşar, Mardin'de Sağlık Müdürlüğü ile uyum içinde özverili bir şekilde çalışacaklarına işaret ederek, "Şu anda Mardin'imizin 3. basamak sağlık kuruluşu var. Bundan sonra bu süreç sağlık alanında çok daha büyük ve önemli gelişmelerle daha ileri noktalara taşınacak." dedi.

"Hasta sevki ciddi derecede azalacak"

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise Mardin Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasının kente birçok faydasının olacağını kaydetti.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tam kapasiteye ulaşmasıyla sağlıkta önemli bin noktaya gelineceğini aktaran Yavuz, "3. basamak bir sağlık kuruluşunun olması muhakkak diğer illere sevk sayısını ciddi anlamda azaltacaktır. Bizim şu anda en fazla sevk nedenimiz hem yoğun bakım yerinin olmaması hem de hekim sayısının az olması. Buda hem üniversitenin hem de tıp fakültesinin olmasıyla ciddi bir şekilde azalacak." diye konuştu.

MAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Bilici de il dışında akademik çalışma sürdüren akademisyenleri Mardin'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Nisan'da Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulumu kararından sonra Sağlık Bakanlığı ve üniversite arasında 3 Ağustos'ta yapılan protokolle Mardin Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmüştü.

Mardin Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne dönüştürülmesi
Mardin Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne dönüştürülmesi
Mardin Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne dönüştürülmesi
Mardin Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne dönüştürülmesi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Devlet Hastanesinin 'Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüştürülmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin Devlet Hastanesinin "Eğitim ve Araştırma Hastanesi"ne dönüştürülmesi - Son Dakika
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