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Son dakika gündem: Mesleki eğitim 1 milyar liralık harcamayla güç kazandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Mesleki eğitim 1 milyar liralık harcamayla güç kazandı

12.10.2021 10:57
Son dakika gündem: Mesleki eğitim 1 milyar liralık harcamayla güç kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla bir yıl önce başlatılan ve bugüne kadar 1 milyar lira bütçe harcanan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile okulların eğitim ortamları zenginleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla bir yıl önce başlatılan ve bugüne kadar 1 milyar lira bütçe harcanan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile okulların eğitim ortamları zenginleştirildi.

MEB tarafından gençlerin gelişen ve değişen dünyaya hazırlanması hedefleri doğrultusunda mesleki eğitim sisteminin daha da iyileştirilmesi adına önemli adımlar atıldı.

"Gelecek Mesleki Eğitimde" sloganıyla Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında başarılı projeleri hayata geçiren Bakanlık, bu çerçevede Kasım 2020'de "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ni başlattı.

Proje kapsamında Türkiye genelinde belirli kıstaslara göre seçilen 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile diğer okullar arasındaki başarı farklarının azaltılması, okullarda iyileştirme çalışmaları yapılması, ülke genelinde sektörün taleplerine duyarlı, istihdam odaklı ve paydaşlarla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir mesleki ve teknik eğitimin sunulması amacıyla çok sayıda çalışma yapıldı.

Bu doğrultuda tüm öğrenciler için eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, temel beceri yeterliklerinin geliştirilmesi, mesleki rehberlik ve yönlendirme desteği sağlanması, kültür-sanat ve spor etkinliklerinin artırılması ile öğretmen ve velilere yönelik eğitimler verildi.

Projenin tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni düzenlendi.

Bakan Özer, törendeki konuşmasında, mesleki ve teknik eğitimde yaşanan önemli gelişme ve iyileştirmelere değinerek, proje kapsamında bir yıl içerisinde mesleki eğitime 1 milyar Türk lirası bütçe harcandığını aktardı.

Yönetici ve öğrencilere yönelik eğitimler

Proje kapsamında yönetici ve öğretmenlerin desteklenmesi amacıyla proje farkındalığı, kişisel gelişim ve liderlik, proje verimliliği ile işbaşı ve mesleki gelişim başlıklarında 18 bin 977 eğitim düzenlendi. Bu eğitimlere 32 bin 984 yönetici, 280 bin 58 öğretmen olmak üzere toplam 313 bin 42 kişi katıldı.

Eğitim ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla 692 okulun bakım ve onarımı yapıldı, 1000 okulda yeni kütüphane kuruldu, mevcut 1669 kütüphanenin de teknolojik altyapısı zenginleştirildi.

1000 okulda fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı kuruldu. 462 okulun üretim kapasitesi artırıldı, okullarda üretimi desteklemek amacıyla 544 atölye ve laboratuvar kuruldu.

Mevcut 282 atölye ve laboratuvar güncellendi, 403 okula 10 bin akıllı tahta kurulumu yapıldı.

Temel beceri eğitim desteği

Temel beceri eğitim desteği kapsamında da 40 bin 951 öğrencinin katıldığı Destek Eğitimleri Programları düzenlendi.

2 bin 464 okula 358 bin 831 eğitim materyali desteği sağlandı, 62 bin 283 öğrencinin katıldığı 6 bin 544 Destekleme ve Yetiştirme Kursu düzenlendi.

Proje kapsamındaki 2 bin 416 okula, proje geliştirme ve gerçekleştirme desteği sağlandı.

Kişisel gelişim destekleri

Kişisel gelişim destekleri faaliyetleriyle 45 bin 37 öğretmen ve 81 bin 323 öğrenciye ilk yardım farkındalık eğitimi verildi, 205 bin 172 öğrenciye psikososyal gelişim desteği sağlandı.

Türkiye genelinde 126 gençlik merkezi kuruldu, 103 bin 578 öğrencinin katıldığı 5 bin 429 kariyer günü, 15 bin 27 öğrencinin katıldığı tiyatro, sinema gibi etkinlikler düzenlendi.

Ayrıca 2 bin 510 okulda düzenlenen 9 bin 494 madde bağımlılığı seminerine 320 bin 708 öğrenci katıldı.

Güzel sanatlar ve spor liseleri iş birliğinde 16 bin 185 öğrencinin katıldığı 2 bin 532 etkinlik yapıldı.

Halk eğitim merkezleri tarafından velilere yönelik düzenlenen 924 eğitime 9 bin 228 kişi katıldı, 11 bin 58 velinin açık öğretim yoluyla eğitimlerine devam edebilmeleri sağlandı.

"Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" sloganı ile yapılan 13 bin 892 ailenin ziyaret etkinliğine 21 bin 390 öğrenci katıldı.

milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, okullar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mesleki eğitim 1 milyar liralık harcamayla güç kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Mesleki eğitim 1 milyar liralık harcamayla güç kazandı - Son Dakika
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