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Görme yetersizliği olan öğrenciler için özel EBA ders videoları hazırlandı - Son Dakika

Görme yetersizliği olan öğrenciler için özel EBA ders videoları hazırlandı

15.10.2021 17:07
Görme yetersizliği olan öğrenciler için özel EBA ders videoları hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Ekim Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü dolayısıyla görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik erişilebilir EBA ders videoları yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Ekim Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü dolayısıyla görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik erişilebilir EBA ders videoları yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, tüm özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik ders anlatım videoları TRT EBA TV kanallarında yayınlanmaya devam ediyor.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, 15 Ekim Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü dolayısıyla görme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir EBA ders videoları yayımlandı.

Bu kapsamda, sesli betimlemesi yapılan ders videoları ile görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitim öğretim sürecine aktif katılım sağlamaları amacıyla 1, 2, 8 ve 12. sınıf ders videolarının toplam 675'i sesli betimleme ile erişilebilir hale getirildi.

Betimleme sürecinde 17 ayrı branş ve toplam 145 alan uzmanı öğretmenden oluşan bir denetleme komisyonu tarafından incelenen ders içerikleri, eba.gov.tr adresinde her hafta 45 video olacak şekilde yayımlanacak.

"3 bin 200 akıllı baston dağıtımı yapılacak"

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ve WeWALK iş birliğinde yürütülen "Birlikte Yürüyelim" projesi kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin kullanması için temin edilen akıllı bastonlar dağıtılmaya devam ediyor.

22 Haziran 2021 tarihinde başlayan projenin ilk aşamasında görme yetersizliği bulunan 160 öğrenci, akıllı bastonlarına kavuştu. Planlanan dağıtım programıyla bu ay da 200 akıllı baston daha öğrencilerle buluşacak. Proje kapsamında 3 yılda öğrencilere toplam 3 bin 200 akıllı baston dağıtılacak.

Görme yetersizliği olan öğrenciler için özel EBA ders videoları hazırlandı

milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, 15 Ekim, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görme yetersizliği olan öğrenciler için özel EBA ders videoları hazırlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görme yetersizliği olan öğrenciler için özel EBA ders videoları hazırlandı - Son Dakika
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