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Son dakika gündem: Motosiklet kazasında yaralanan Süleyman, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Motosiklet kazasında yaralanan Süleyman, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

14.10.2021 14:54
Son dakika gündem: Motosiklet kazasında yaralanan Süleyman, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Son dakika gündem haberi: ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Süleyman Bozkurt (17), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Süleyman Bozkurt (17), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 10 Ekim günü saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Adem E. yönetimindeki 01 TA 742 plakalı otomobil ile ehliyeti olmayan Süleyman Bozkurt yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada Bozkurt ile arkasındaki Günol Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Süleyman Bozkurt, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bozkurt, bugün yaşam savaşını kaybetti.


Son dakika gündem: Motosiklet kazasında yaralanan Süleyman, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika gündem: Motosiklet kazasında yaralanan Süleyman, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika gündem: Motosiklet kazasında yaralanan Süleyman, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika gündem: Motosiklet kazasında yaralanan Süleyman, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Süleyman Bozkurt, Bozkurt, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Motosiklet kazasında yaralanan Süleyman, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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