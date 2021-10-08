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Son dakika gündem: NASA'dan Salda Gölü paylaşımı - Son Dakika

Son dakika gündem: NASA'dan Salda Gölü paylaşımı

08.10.2021 13:42
Son dakika gündem: NASA'dan Salda Gölü paylaşımı

Son dakika gündem haberi: ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Instagram hesabından yapılan yeni Salda Gölü paylaşımında, göldeki kayaların ve Mars'taki Jezero Krateri'ndeki kayaçların birbirine benzediği düşüncesi yinelendi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Instagram hesabından yapılan yeni Salda Gölü paylaşımında, göldeki kayaların ve Mars'taki Jezero Krateri'ndeki kayaçların birbirine benzediği düşüncesi yinelendi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Instagram hesabından yeni bir Salda Gölü paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, Salda Gölü'ndeki kayaların ve Mars'taki Jezero Krateri'ndeki kayaçların birbirine benzediği düşüncesi bir kez daha dile getirilerek, "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi böyle nefis kesici su manzaralarından yoksun. Mars kaşifi Perseverance, bilim adamlarının 3.5 milyar yıl önce bir göl ve nehir deltasının aktığını tahmin ettiği Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul. Fotoğraftaki kayalar, bilim adamlarının Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıl önceki haline benzediğini düşündükleri bir bölgeyi, Türkiye'deki Salda Gölü'nün kıyısını süslüyor. Sudaki mineraller ve tortular aracılığıyla zamanla oluşan bu deniz kıyısındaki konum, gezegenimizdeki yaşamın bilinen en eski fosilleşmiş kayıtlarını sunuyor. Bilim adamları, Dünya'daki mikrobiyal fosilleri inceleyerek, milyarlarca yıl önce Mars'ta akan su ve tortulardan mikrobiyal yaşam belirtilerini daha iyi anlayabileceklerini umuyor" ifadeleri yer aldı.

NASA'nın Twitter hesabından daha önce yapılan Salda paylaşımında, Mars'taki Jezero Krateri'ndeki benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Salda Gölü'ndeki araştırma sonuçları paylaşılmıştı. Salda gölünün Jezero Krateri'yle benzer mineraloji ve jeoloji içerdiği belirtilmiş, Salda Gölü'nün milyarlarca yıl önce bir göle sahip olduğu düşünülen Jezero Krateri'ndekilere benzer karbonat mineralleri ve deltalar içeren dünyadaki bilinen tek göl olduğu vurgulanmıştı.

(İHA)

Son dakika gündem: NASA'dan Salda Gölü paylaşımı
Son dakika gündem: NASA'dan Salda Gölü paylaşımı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: NASA'dan Salda Gölü paylaşımı - Son Dakika


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