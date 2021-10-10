Üye Girişi
Son dakika gündem: Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor

10.10.2021 10:57
Son dakika gündem: Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor

Son dakika haber: Kayseri'de 2008 yılında eğitim-öğretim döneminin ilk günü atandığı okuluna giderken art arda iki servis aracının çarpması sonucu görme yetisini büyük oranda kaybeden öğretmen Nuri Cankurt, azmi ve meslek aşkıyla tutunduğu hayatta öğrencilerini geleceği hazırlamaya devam ediyor.

Kayseri'de 2008 yılında eğitim-öğretim döneminin ilk günü atandığı okuluna giderken art arda iki servis aracının çarpması sonucu görme yetisini büyük oranda kaybeden öğretmen Nuri Cankurt, azmi ve meslek aşkıyla tutunduğu hayatta öğrencilerini geleceği hazırlamaya devam ediyor.

Yeni atandığı okuluna gideceği ilk gün, yolun karşısına geçerken iki servis aracının art arda çarpması sonucu ağır yaralanan 45 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Cankurt, 3 ay yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördü.

Bacaklarındaki 76 kırığın yanı sıra omurga ve kaburgalarında da kırıklar oluşan, doktorların "ayağa kalkamaz, fizik tedaviye cevap veremez" dedikleri bir çocuk babası Cankurt, azmi ve meslek aşkıyla yeniden ayağa kalktı, bir yıl sonra da okuluna döndü.

Çalışkanlığıyla takdir gören Cankurt, okuldan arta kalan zamanlarda öğrencilerine eğitim desteğini sürdürdü.

Cankurt'un eğitim desteği verdiği, 2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) giren öğrencileri başarı sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 34 engelli öğrencisine ücretsiz çevrim içi eğitim vererek, onları Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlayan öğretmen, internet üzerinden de görme engellilere yönelik bir yarışma sunuyor.

"İki engeli birden yaşadım"

Hikmet Kozan Ortaokulunda görev yapan Cankurt, AA muhabirine, 2008 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından uzun süre solunum cihazına bağlı yaşadığını söyledi.

Doktorların, "Boynundan aşağısı felç, kalkamaz." demesine rağmen aralık ayında emeklemeye ve daha sonra yürüteçle yürümeye başladığını anlatan Cankurt, "Yürümek çok zor bir şey. Küçük çocuklar niye yürüyemiyor, diye düşünülüyorsa ben bunu yaşadım. İki engeli birden yaşadım, hem ortopedik hem de görme engelini. Görme engelli olmamdaki en büyük nedenlerden biri bendeki kalıtsal rahatsızlığın kazayla tetiklenmesi." diye konuştu.

Öğrencisi 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yer aldı

Cankurt, yeni okuluna giderken yaşadığı kazanın etkilerini, tanışamadığı öğrencilerine bir an önce kavuşma isteğiyle yendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kaza olduğunda 7 yıllık öğretmendim. 2009 yılında yeniden, sil baştan okula başladım. 2008 yılında sınıf defterimi kendim dolduruyordum, bu yıldan sonra sınıf defterini öğrencilerimin yardımıyla doldurmaya başladım. Böyle farklar oldu. Yapılan oylama sonucu en güzel yazısı olan öğrenci sınıf defterini dolduruyor. Daha önce görüyor olmamın bana kazandırdıkları var. Akıllı tahtanın, bilgisayarın nasıl olduğunu, öğrencilerin oturma sistemini biliyorum. Bunlar bana kolaylık kazandırıyor. Günlük yaşantımda 'öğrencilere nasıl yardımcı olabilirim' şeklinde sürekli kafamda sorular oluyor. Öğrencilere, yazın okullar kapandıktan sonra haftada iki gün ders yapacağımızı, isteyenlerin katılabileceğini söyledim. Uzaktan eğitim şeklinde. Tamamı katıldı. Sonuçta Türkiye birincisi çıktı. Birkaç öğrenci daha Türkiye birincisi olabilirdi. Bildikleri halde o heyecanla kaybettiler. 20'den fazla öğrenci bursluluk sınavını kazandı."

Cankurt, "Sayın Milli Eğitim Bakanımızla tanışmak, eğitimle ilgili görüş ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Eğer kabul ederlerse kendilerini ziyaret etmek de istiyorum." dedi.

Görevini sürdürdüğünü ifade eden Cankurt, insanlardan engellilere karşı ön yargılı olmamalarını istedi.

"Nuri hoca harika bir öğretmen"

2021 Yılı İOKBS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan 6. sınıf öğrencisi Tuana Tosun, Nuri Cankurt'un çok iyi ve çok özel bir öğretmen olduğunu söyledi.

Derslerinin de çok eğlenceli geçtiğini anlatan Tosun, "Yeri geldiğinde oyunlar oynuyor, yeri geldiğinde de çok güzel ders işliyoruz. Bursluluk sınavında Türkiye birincisi olmak çok güzel bir duygu. Nuri hoca, sosyal bilgiler alanında çok yardımcı oldu. Nuri hoca harika bir öğretmen." ifadelerini kullandı.

Son dakika gündem: Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor
Son dakika gündem: Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor
Son dakika gündem: Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor
Son dakika gündem: Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor
Son dakika gündem: Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor

Görme Engelli, Engelli, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti 11:28 Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi 11:12 Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine 11:06 Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti
Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor 11:01 Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu 10:35 Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı 10:22 Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto yorumu: Bunlar bir projenin parçası 10:20 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto yorumu: Bunlar bir projenin parçası Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda 10:08 Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda

Son Dakika Haberleri
11:16 Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş
11:12 Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi
11:05 Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti
11:02 İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi
11:00 Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor
10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı
10:23 Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Squid Game'in yapımcısı açıklama yaptı: Büyük değişiklik olabilir
10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı
10:21 Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı
10:12 Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı
İki doz BioNTech aşısı olanları keyiflendirecek araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor İki doz BioNTech aşısı olanları keyiflendirecek araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor         
11:28
Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş         
11:16
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi         
11:02
İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı         
10:35
Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti         
10:26
Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı         
10:22
Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı         
10:13
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı         
10:03
Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor         
00:09
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı         
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 11:38:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement