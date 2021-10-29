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Son dakika... OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika

Son dakika... OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA

29.10.2021 10:13

Son dakika haberi... OSMANİYE'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

OSMANİYE'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim günü sabah erken saatlerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 150 personelin katıldığı operasyonda 20 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 25 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 116 sentetik ecza hap, 0,71 gram kokain, 5 gram esrar, 1 tüfek ve buna ait fişekler ele geçirildi. 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.O.K. savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 17 kişiden M.D., M.M.Ş., F.S., T.D., A.P., M.A. ve D.M.E. tutuklandı, D.A., Y.B., S.S., H.G., M.T., M.Y., A.D., K.S., A.K. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin arandığı bildirildi.

Son dakika... OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA
Son dakika... OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA
Son dakika... OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA
Son dakika... OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika
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