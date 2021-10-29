Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 27 Ekim'de 20 adrese 150 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlediği ve 15 zanlıyı yakaladığı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

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