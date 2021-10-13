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Son dakika gündem: Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Son dakika gündem: Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş muhtarlarla buluştu

13.10.2021 12:23
Son dakika gündem: Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş muhtarlarla buluştu

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, muhtarlarıyla bir araya geldi.

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, muhtarlarıyla bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda, Okumuş başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentte asayişin devamı ve vatandaşların güvenli ortamda yaşayabilmeleri için muhtarlarla fikir alışverişinde bulunuldu.

Muhtarlara bilgilendirmede de bulunulan toplantıda, halkın huzurlu ve güvenli yaşam sürmesi için toplantıların süreceği mesajı verildi.

Ahmet Cevdet, Osmaniye, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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