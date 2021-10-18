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Son dakika gündem: Pendik'teki silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Pendik'teki silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

18.10.2021 18:24
Son dakika gündem: Pendik'teki silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göçbeyli Mahallesi'nde 16 Ekim 2021 tarihinde Yusuf B. ile aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen akrabaları İdris B., Savaş B. ve Hasan A. arasında tartışma yaşandı. Yusuf B'nin evinin önünde yaşanan tartışmanın ardından evden ayrılan İdris B., Savaş B. ve Hasan A., akşam saatlerinde bir araçla yeniden Yusuf B'nin evine geldi.

Evde kimsenin olmadığını gören İdris B. Savaş B. ve Hasan A. bir süre bekledikten sonra ailesiyle evine dönen Yusuf B. eşi Elvida B. yengesi Hanım B. ile kızları Nazar (18), Deniz (17) ve Kardelen (14)'in üzerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Olayda baba Yusuf B. hayatını kaybederken, ailenin diğer üyeleri yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından İdris B. ve Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, firari zanlı Hasan A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Göçbeyli, Pendik, Savaş, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Pendik'teki silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Pendik'teki silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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