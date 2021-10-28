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Son dakika gündem: Polatlı Terminalinde çıkan yangında zarar gören iş yerleri yenilenecek - Son Dakika

Son dakika gündem: Polatlı Terminalinde çıkan yangında zarar gören iş yerleri yenilenecek

28.10.2021 15:18
Son dakika gündem: Polatlı Terminalinde çıkan yangında zarar gören iş yerleri yenilenecek

Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde otobüs terminalinde çıkan yangında hasar gören iş yerleri yenilenecek.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otobüs terminalinde çıkan yangında hasar gören iş yerleri yenilenecek.

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, şehirler arası otobüs terminalindeki yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti.

İstenmeyen bir hadise olduğunu belirten Yıldızkaya, "Elimizdeki bilgiye göre elektrik kontağından kaçak olduğu anlaşılıyor. 4-5 dükkanımız hasar görmüş. Bütün esnaf kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. En kısa sürede tekrar yapıp eski haline getireceğiz." dedi.

Son dakika gündem: Polatlı Terminalinde çıkan yangında zarar gören iş yerleri yenilenecek
Son dakika gündem: Polatlı Terminalinde çıkan yangında zarar gören iş yerleri yenilenecek
Son dakika gündem: Polatlı Terminalinde çıkan yangında zarar gören iş yerleri yenilenecek
Son dakika gündem: Polatlı Terminalinde çıkan yangında zarar gören iş yerleri yenilenecek

Şehirler Arası Otobüs, Mürsel Yıldızkaya, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Polatlı Terminalinde çıkan yangında zarar gören iş yerleri yenilenecek - Son Dakika


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