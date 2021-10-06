Son dakika gündem: Siirt'te jandarma ekipleri vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, il genelindeki kontrol noktaları ile Siirt Üniversitesi Caddesi'nde denetim yaptı.

Vatandaşlara salgından korunmak için bireysel tedbirleri hatırlatan ekipler, sürücü ve vatandaşlara maske dağıttı.

Açıklamada, "Kovid-19 salgınında meydana gelmesi muhtemel artışın önüne geçebilmek maksadıyla vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyeti icra edildi. İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.